В Брюховецком районе чиновников использовали служебные машины в личных целях
В администрациях Брюховецкого района прокуратура провела проверку. Выяснилось, что сотрудники используют служебный транспорт в личных целях.
- Работники прокуратуры проверили камеры с фотофиксацией и установили пять нарушений. Главы двух сельских поселений, а также муниципальные служащие использовали служебные машины в выходные дни. При этом чиновники ездили по личным делам как по району, так и за его пределами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данным фактам возбуждено пять дел об административных правонарушениях, по статьям «Самоуправство». Виновные лица оштрафованы.
Это не первый подобный случай. Например, в прошлом году за езду по личным делам на служебном автомобиле оштрафовали чиновника из Усть-Лабинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU