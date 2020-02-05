2020-02-05T22:12:46+03:00
Общество

В Брюховецком районе чиновников использовали служебные машины в личных целях

Госслужащих оштрафовали
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В администрациях Брюховецкого района прокуратура провела проверку. Выяснилось, что сотрудники используют служебный транспорт в личных целях.

- Работники прокуратуры проверили камеры с фотофиксацией и установили пять нарушений. Главы двух сельских поселений, а также муниципальные служащие использовали служебные машины в выходные дни. При этом чиновники ездили по личным делам как по району, так и за его пределами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным фактам возбуждено пять дел об административных правонарушениях, по статьям «Самоуправство». Виновные лица оштрафованы.

Это не первый подобный случай. Например, в прошлом году за езду по личным делам на служебном автомобиле оштрафовали чиновника из Усть-Лабинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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