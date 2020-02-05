В Северском районе открыли универсальный спортивный комплекс
Спортивный комплекс в поселке Ильском возвели за год. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Малобюджетник будет работать для детей и взрослых.
- В новом зале можно заниматься мини-футболом, гандболом, баскетболом и волейболом. Есть необходимое спортивное оборудование, обустроены раздевалки, душевые и медкабинет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
До появления нового спортивного комплекса местные ребята занимались в арендованном и неотапливаемом здании. Жители с нетерпением ждали открытия малобюджетника, чтобы дети могли заниматься спортом в безопасных условиях.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ейске на территории школы №5 построили десятый малобюджетный спорткомплекс. Стоимость объекта составила 26 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU