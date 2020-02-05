В Северском районе открыли универсальный спортивный комплекс

5 Февр. 2020 2020-02-05T23:37:56+03:00

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Спортивный комплекс в поселке Ильском возвели за год. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Малобюджетник будет работать для детей и взрослых.

- В новом зале можно заниматься мини-футболом, гандболом, баскетболом и волейболом. Есть необходимое спортивное оборудование, обустроены раздевалки, душевые и медкабинет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До появления нового спортивного комплекса местные ребята занимались в арендованном и неотапливаемом здании. Жители с нетерпением ждали открытия малобюджетника, чтобы дети могли заниматься спортом в безопасных условиях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Ейске на территории школы №5 построили десятый малобюджетный спорткомплекс. Стоимость объекта составила 26 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU