На трёх сочинских предприятиях погасили задолженность по зарплате в 80 млн рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T00:09:42+03:00

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В городе-курорте прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. На трех предприятиях сотрудники ведомства выявили нарушения.

- Долги по заработной плате перед работниками были у таких предприятий как ООО «ГК Гранит», ООО «Региональная Инжиниринговая Строительная Компания», ООО «ТК «Гранит», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также в ведомстве добавили, что перед 450 работниками предприятий имелась задолженность на сумму свыше 80 млн рублей. Все организации работали в сфере строительства и ремонта инфраструктуры в горной местности.

В настоящее время руководители оштрафованы, а задолженность погашена в полном объеме.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Тихорецке мужчина незаконно получал пособие по безработице. За 6 месяцев ему выдали более 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU