6 Февр. 2020 2020-02-06T08:15:57+03:00

В Сочи ребенку случайно выстрелили в глаз из игрушечного лука Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Сочи в поселке Лазаревское. Ребенка с травмой глаза доставили в городскую больницу.

Родители мальчика рассказали, что вечером их сын играл во дворе с другими детьми. В какой-то момент ему в глаз случайно выстрелили из игрушечного лука. После этого они отвезли ребенка в медицинское учреждение.

- Школьника осмотрели и поставили диагноз: травма глаза. 12-летнему мальчику было назначено амбулаторное лечение, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Об инциденте дежурная медсестра сообщила сотрудникам полиции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Кущевском районе петарда взорвалась в руках у 9-летнего мальчика. У него сильно пострадали два пальца.

ИСТОЧНИК KP.RU