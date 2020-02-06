2020-02-06T09:07:03+03:00
Общество

Новороссийские десантники преодолели 400 километров в рамках марш-броска ВДВ

Они прибыли в Батайск
Александра ПОДУШКО
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Фото: Министерства обороны Российской ФедерацииФото: Министерства обороны Российской Федерации
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Новороссийские десантники в рамках масштабного комбинированного марш-броска посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ преодолели 400 километров по пересеченной местности. Они прибыли в город Батайск, где остановились передохнуть, разбив полевой лагерь.

- 7 января они совместно с администрацией Ростовской области, лидерами общественных и ветеранских организаций, юнармейцами, примут участие в торжественных мероприятиях в Ростове-на-Дону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также пройдут показательные выступления гвардейцев-десантников и праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ. Участие в празднике примут военный оркестр Кавказского Казачьего полка, вокально-инструментальный ансамбль соединения ВДВ и городские коллективы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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