Новороссийские десантники преодолели 400 километров в рамках марш-броска ВДВ
Новороссийские десантники в рамках масштабного комбинированного марш-броска посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ преодолели 400 километров по пересеченной местности. Они прибыли в город Батайск, где остановились передохнуть, разбив полевой лагерь.
- 7 января они совместно с администрацией Ростовской области, лидерами общественных и ветеранских организаций, юнармейцами, примут участие в торжественных мероприятиях в Ростове-на-Дону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.
Также пройдут показательные выступления гвардейцев-десантников и праздничный концерт, посвященный 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ. Участие в празднике примут военный оркестр Кавказского Казачьего полка, вокально-инструментальный ансамбль соединения ВДВ и городские коллективы города.
ИСТОЧНИК KP.RU