В Динском районе за долг в 3 миллиона рублей у местного жителя арестовали «ГАЗель»
В Динском районе судебные приставы арестовали «ГАЗель», принадлежащую неплательщику налогов.
Мужчина накопил долг на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. После этого у него арестовали «ГАЗель».
Сейчас автомобиль находится на ответственном хранении у должника, его предупредили об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ.
- У мужчины есть возможность рассчитаться с долгами и вернуть машину, в противном случае «ГАЗель» уйдет с молотка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, На Кубани за недолив топлива на АЗС вынесли приговор банде мошенников. На скамье подсудимых оказалось 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU