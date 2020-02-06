В Динском районе за долг в 3 миллиона рублей у местного жителя арестовали «ГАЗель»

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:04:44+03:00

Авто может уйти с молотка

Изменить размер текста: A A

В Динском районе судебные приставы арестовали «ГАЗель», принадлежащую неплательщику налогов.

Мужчина накопил долг на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. После этого у него арестовали «ГАЗель».

Сейчас автомобиль находится на ответственном хранении у должника, его предупредили об уголовной ответственности по ст.312 УК РФ.

- У мужчины есть возможность рассчитаться с долгами и вернуть машину, в противном случае «ГАЗель» уйдет с молотка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, На Кубани за недолив топлива на АЗС вынесли приговор банде мошенников. На скамье подсудимых оказалось 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU