2020-02-06T10:24:23+03:00
Происшествия

В Армавире в суд направили дело в отношении мужчины, который бросил в окно дома осколочную гранату

К счастью, тогда никто не пострадал
Александра ПОДУШКО
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Еще летом 2016 года на территории Новокубанского района мужчина нашел осколочную гранату. Он хранил ее у себя дома на улице Маркова в Армавире. Использовать решил только в августе 2019 года.

Пьяный мужчина приехал к дому своей бывшей супруги, проживающей с сожителем и тремя маленькими детьми улице Новороссийской. Он бросил в окно одной из комнат дома гранату.

- В момент хлопка жильцы находились в других комнатах, поэтому никто не пострадали. Но было уничтожено имущество потерпевшей на сумму более 305 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После обвиняемый с места происшествия скрылся, однако его нашли и задержали. Мужчина признался, что пошел на преступление, из-за личной неприязни к бывшей супруге.

На 40-летнего местного жителя тогда завели уголовное дело. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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