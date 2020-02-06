2020-02-06T13:08:05+03:00
Происшествия

Полковника морской авиации из Ейска задержали за патроны и наркотики

Запрещенные вещества у военного нашли в машине
Варвара ДЫМ
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Водителя остановили гаишники на трассеВодителя остановили гаишники на трассеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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43-летнего полковника воинской части № 49371 Ейского военно-морского флота остановили на трассе гаишники в одиннадцать вечера. Это было еще в январе. Они попросили военного открыть багажник своего «Ниссана» для проверки. Когда полицейские стали внимательно изучать содержимое и заглянули в нишу запасного колеса, нашли там пакет.

- В пакете находились 19 патронов калибра 5, 45 мм, и полиэтиленовый пакет с растительной массой серо-зеленого цвета, весом примерно 1 100 граммов, - рассказали «КП»-Кубань» в УВД Ейска. - Все это изъяли и отправили на экспертизу. Сам водитель пояснил, что не имеет никакого отношения к этим пакетам и не знает, как они появились в его автомобиле.

Все документы полиция отправила в военно-следственный отдел и сообщила об этом в комендатуру. Полковника задержали, идет следствие.

Получить комментарий от военно-следственного отдела «КП»-Кубань» не удалось – по имеющимся в распоряжении редакции телефонам никто не отвечает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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