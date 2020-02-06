2020-02-06T13:31:15+03:00
Общество

В Сочи ненадолго пришло весеннее тепло

Температура воздуха на курорте выше средней более чем вдвое
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Центр СочиЦентр СочиФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
Изменить размер текста:

6 февраля погода продолжает преподносить удивительные сюрпризы жителям и гостям Сочи. Днем температура воздуха в центре города поднялась до +16, а в Адлере - даже до небывалых 17 градусов тепла. И это несмотря на пасмурную погоду.

Столь теплого дня в Сочи этой зимой еще не было - лишь в декабре дневная температура поднималась до +15 градусов. Нехарактерное для зимы тепло влияет и на состояние трасс на горнолыжных курортах в Красной Поляне.

По информации курортов, открыто для катания всего около четверти трасс. Особенность теплой погоды в горах сегодня такова, что внизу тепло и снег начинает быстро таять, а выше отметки 1600 метров напротив - сильный ветер и метель, что также делает катание невозможным.

- Подобные выносы теплых масс воздуха в феврале для Краснодарского края нередки. Такие теплые дни даже имеют в народе свое название -"февральские окна", - рассказал "КП" -Кубань" заместитель начальника краевого метеоцентра Андрей Бондарь. - Но такая теплая погода продержится в Сочи недолго. Уже в пятницу , 7 февраля, температура воздуха в горах начнет понижаться до минусовых отметок, а в центре Сочи столбик термометра не поднимется выше +10. В последующие дни в Сочи ожидается резкое похолодание - до минус 4 ночью, и снегопады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мороз и снег: в Сочи готовятся к резкому похолоданию Резкое понижение температуры воздуха на курорте, по данным синоптиков, начнется уже вечером 7 февраля. Это будет сопровождаться сильным ветром - до 20-22 метров в секунду. В результате, к утру субботы похолодает сразу на 5-6 градусов, днем будет около плюс 4, а ночью температура понизится до минус одного даже в центральной части города (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госинспектор в Новороссийске предстанет перед судом за продажу диплому капитана за взятку
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»
На Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе
В краснодарском поселке Российский снесут трехэтажный самострой
В реке под Новороссийском нашли тело утопленницы
В краснодарской краевой больнице появился линейный ускоритель для онкобольных
Мусороуборочная компания открывает творческий конкурс «Картинки из мусорной корзинки»
На краснодарском заводе по выпуску этикеток возведут новые корпусы
Замминистра сельского хозяйства Кубани из СИЗО увезли в больницу
В Горячем Ключе спецкомиссия обследовала более 80 домов, пострадавших от подтопления
В Краснодаре из дачного дома украли сейф, в котором лежали 500 тысяч рублей
На Кубани мужчине грозит срок за незаконную охоту на косуль
В центре Краснодара убрали неправильно припаркованный транспорт
В рамках нацпроекта благоустроят Андреевский парк в Геленджике
В Сочи ненадолго пришло весеннее тепло
В Кропоткине мужчину, который забил знакомого до смерти, приговорили к 7 годам тюрьмы
С начала года было зарегистрировано 36 тысяч высокочастотных устройств по упрощенному порядку
Для всего сердца: МТС разработала новое приложение
Полковника морской авиации из Ейска задержали за патроны и наркотики
В Краснодаре спасли пациента с острым отитом правого уха