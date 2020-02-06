В Сочи ненадолго пришло весеннее тепло

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:31:15+03:00

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6 февраля погода продолжает преподносить удивительные сюрпризы жителям и гостям Сочи. Днем температура воздуха в центре города поднялась до +16, а в Адлере - даже до небывалых 17 градусов тепла. И это несмотря на пасмурную погоду.

Столь теплого дня в Сочи этой зимой еще не было - лишь в декабре дневная температура поднималась до +15 градусов. Нехарактерное для зимы тепло влияет и на состояние трасс на горнолыжных курортах в Красной Поляне.

По информации курортов, открыто для катания всего около четверти трасс. Особенность теплой погоды в горах сегодня такова, что внизу тепло и снег начинает быстро таять, а выше отметки 1600 метров напротив - сильный ветер и метель, что также делает катание невозможным.

- Подобные выносы теплых масс воздуха в феврале для Краснодарского края нередки. Такие теплые дни даже имеют в народе свое название -"февральские окна", - рассказал "КП" -Кубань" заместитель начальника краевого метеоцентра Андрей Бондарь. - Но такая теплая погода продержится в Сочи недолго. Уже в пятницу , 7 февраля, температура воздуха в горах начнет понижаться до минусовых отметок, а в центре Сочи столбик термометра не поднимется выше +10. В последующие дни в Сочи ожидается резкое похолодание - до минус 4 ночью, и снегопады.

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Мороз и снег: в Сочи готовятся к резкому похолоданию Резкое понижение температуры воздуха на курорте, по данным синоптиков, начнется уже вечером 7 февраля. Это будет сопровождаться сильным ветром - до 20-22 метров в секунду. В результате, к утру субботы похолодает сразу на 5-6 градусов, днем будет около плюс 4, а ночью температура понизится до минус одного даже в центральной части города (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU