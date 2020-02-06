В реке под Новороссийском нашли тело утопленницы

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:38:52+03:00

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В реке под Новороссийском утром 4 января нашли тело женщины в верхней одежде. Оно находилось в воде.

В данный момент в полиции устанавливают личность погибшей и ее возраст. Предположительно, ей чуть больше 50 лет.

Что стало причиной гибели женщины, выяснят эксперты-медики.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, по дороге из Петербурга в Краснодар пропала 32-летняя Ксения Литвинова. В новогоднюю ночь молодая женщина отправилась из Петербурга в Туапсе (транзитом через Краснодар) на попутной машине сервиса Blablacar. В последний раз она отзвонилась подруге, с которой разговаривала по нескольку раз на дню, 2 января (по амурскому времени), сказав, что до кубанской столицы осталось каких-то пару часов. Но водитель и попутчики утверждают сейчас, что Ксения вышла, не доехав до Краснодара чуть больше 400 километров.

Если вы располагаете данными о местонахождении Ксении Литвиновой, обращайтесь в Южное следственное управление на транспорте СК России: 8 (938) 169 34 27.

ПСО: 8 (951) 500 96 13 (в Ростове-на-Дону), 8 (908) 675 71 92 (в Сочи).

ИСТОЧНИК KP.RU