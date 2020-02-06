В Сочи школьник отравился спиртовыми парами на уроке химии

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:41:11+03:00

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Инцидент произошел на уроке химии в одной из сочинских школ.

- 17-летнего парня привезли с тяжелым отравлением. Выяснилось, что на уроке химии ставился эксперимент, - пояснил "КП" - Кубань" источник в горбольнице. - А мальчишка то ли играл с кем-то, то ли эффект какой-то ожидал заполучить, накинул капюшон и вдохнул выделяющийся из реагента пар.

Эффект получился почти убийственный. Школьник до сих пор находится в больнице.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, на Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе. К медикам мужчина обратился лишь, когда не мог открывать рот. У мужчины диагностировали острый гнойный средний отит и мастоидит (инфекционное заболевание, которое поражает элементы височной кости черепа - Авт.). Сейчас пациент чувствует себя хорошо - его выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU