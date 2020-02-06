В сочинском кафе посетителя избили ни за что ни про что

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:19:07+03:00

Неизвестный ударил мужчину в голову, а когда тот упал без сознания, продолжил

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Инцидент произошел еще в начале января. В полицию Адлерского района обратилась женщина. Некто неизвестный ей и 45-летнему супругу внезапно, без предупреждения, напал на них в местном кафе.

- Он подошел к Саше и просто с размаху ударил его в голову кулаком, - рассказала женщина "КП" - Кубань". - А когда муж рухнул на пол без сознания, начал колотить его ногами.

Женщина написала заявление в полицию. Однако драчуна пока не нашли.

Уголовный розыск выясняет личность хулигана.

Напомним, на Кубани отца троих детей осудят за то, что пытался взорвать их с матерью гранатой. После этого он скрылся с места происшествия, однако его нашли и задержали. Мужчина признался, что пошел на преступление, из-за личной неприязни к бывшей супруге.

ИСТОЧНИК KP.RU