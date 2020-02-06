В центре Краснодара провели массовую эвакуацию транспорта

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:38:57+03:00

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Каждую неделю в краевой столице полицейские совместно с сотрудниками городского департамента транспорта проводят рейды по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки автомобилей. Очередная массовая эвакуация машин прошла 6 февраля.

- От неправильно припаркованных автомобилей эвакуаторы освободили улицу Комсомольскую на участке от Красной до Рашпилевской. Нарушителям выписали штрафы, а транспорт эвакуировали на штрафстоянку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта уточнили, что нередко водители оставляют машины на проезжей части под запрещающими знаками, тем самым создавая помехи для движения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре с 1 марта запретят парковаться на проезжей части 1-го Севастопольского проезда. Знаки запрета стоянки и остановки транспорта появятся по обеим улицы на участке от Бабушкина до Рылеева.

ИСТОЧНИК KP.RU