На Кубани обратившемуся к президенту фермеру предоставили землю без торгов

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:06:52+03:00

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Напомним, на встрече с общественностью в Адыгее Владимир Путин поручил Вениамину Кондратьеву оказать содействие в получении земли Марии Соколовой для сенокошения.

- В Гулькевичском районе провели ревизию сельхозземель и нашли неиспользуемые участки. Марии Соколовой выделили 49 гектаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Жительница Гулькевичского района в региональном департаменте имущественных отношений уже подписала договор на долгосрочную аренду сельхозземель.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на встрече с общественностью в Адыгее глава хозяйства Соколова обратила внимание президента на сложности получения участка. После чего губернатор на заседании Госсовета предложил Путину предоставлять землю без торгов сельскохозяйственным кооперативам, если они занимаются переработкой. Президент согласился с инициативой.

ИСТОЧНИК KP.RU