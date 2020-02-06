За 5 лет на Кубани с помощью ЭКО родилось более 3,5 тысяч детей

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:44:23+03:00

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В Краснодарском крае процедура ЭКО проводится за счет средств обязательного медицинского страхования. А с прошлого года в рамках нацпроекта «Демография». С каждым годом количество женщин, забеременевших искусственным способом, становится все больше.

- Медицинскую помощь с применением экстракорпорального оплодотворения в 2019 году получили более 2 тысяч супружеских пар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения Краснодарского края.

Также в ведомстве уточнили, что за 5 лет после лечения с применением ЭКО в крае родилось 3590 детей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани шесть клиник проводят ЭКО по полисам ОМС. В прошлом году в Краснодаре открылась новая клиника, где проводят процедуру экстракорпорального оплодотворения по системе обязательного медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU