В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Симфония весны»

6 Февр. 2020 2020-02-06T21:55:13+03:00

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Персональная выставка белорусского скульптора Андрея Осташова откроется 7 февраля.

- На выставке будут представлены 16 скульптур из патинированной бронзы, некоторые из которых экспонируются впервые, а также 11 графических листов. Посетить выставку можно бесплатно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Андрей Осташов — один из самых самобытных и успешных художников Беларуси, завоевавший признание далеко за пределами родины. В основе его работ — мотивы Азии и Дальнего Востока, образы самураев, сказочных принцесс и индейских шаманов.

Посмотреть на экспозицию можно будет до 27 марта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи 12 февраля откроется XIII Зимний международный фестиваль искусств. Он стартует со спектакля «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского.

ИСТОЧНИК KP.RU