В Олимпийском парке Сочи устанавливают новый ливневый коллектор

7 Февр. 2020 2020-02-07T00:03:12+03:00

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В Сочи устанавливают ливневый коллектор в Олимпийском парке. Специалисты начали здесь плановый ремонт около недели назад, но работы были приостановлены из-за технического характера: сильные дожди затопили вырытый котлован.

- Воду с траншей откачали и переложили проходящий на этом участке канализационный коллектор диаметром 600 мм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП города Сочи «Водоканал».

Теперь специалистам предстоит уложить новый ливневый коллектор в железобетонную обойму и восстановить места разрытия. Рабочие планируют завершить установку в течение недели.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи из аварийного дома на улице Видова временно расселили часть жильцов. Также создали оперативный круглосуточный оперативный штаб по мониторингу ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU