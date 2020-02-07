7 Февр. 2020 2020-02-07T10:26:02+03:00

В Краснодаре на двух перекрестках временно отключат светофоры

Сотрудники ГИБДД будут регулировать пешеходные и транспортные потоки

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7 февраля с 10:00 до 15:00 отключат светофоры на пересечении улиц Уральской и Старокубанской, а также Кузнечной и Садовой.

- Специалисты заменят опоры на современные, перенесут оборудование так, чтобы убрать лишние стойки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации краевого центра.

На пересечении этих улиц будут дежурить инспекторы отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД. На время производства работ они отрегулируют пешеходные и транспортные потоки.

Напомним, в Новороссийске на опасном участке дороги установят пешеходное ограждение. Работы проведут в рамках дорожного нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU