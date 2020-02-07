В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:53:11+03:00

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По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в ближайшие 1-3 часа и до вечера 7 февраля в предгорьях города-курорта ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Чтобы максимально обезопасить себя в непогоду, необходимо обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва сразу же звонить по телефонам экстренных служб. Также нужно прислушиваться к рекомендациям сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях.

В случае необходимости звоните по телефону доверия 8 (861) 268-64-40, а также по телефону – 01, 101, 112.

Напомним, в Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за снега и мороза. Похолодание ожидается 7 и 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU