На Кубани в аварии погиб водитель отечественной легковушки

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:04:24+03:00

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07 февраля в 08:05 на автодороге Белореченск – Гиагинская поворот на поселок Гончарка произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительным данным, водитель машины марки «ВАЗ 2105», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении авто «РЕНО-ЛОГАН» и допустил столкновением.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ 2105» погиб на месте, - сообщили в пресс-службе отдела ГО и ЧС Белореченска.

Напомним, в Краснодаре на двух перекрестках не будут работать светофоры. Сотрудники ГИБДД будут регулировать пешеходные и транспортные потоки. 7 февраля с 10:00 до 15:00 отключат светофоры на пересечении улиц Уральской и Старокубанской, а также Кузнечной и Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU