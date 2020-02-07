2020-02-07T11:04:24+03:00
Происшествия

На Кубани в аварии погиб водитель отечественной легковушки

Инцидент произошел в пятницу утром
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани в аварии погиб водитель отечественной легковушкиНа Кубани в аварии погиб водитель отечественной легковушки
Изменить размер текста:

07 февраля в 08:05 на автодороге Белореченск – Гиагинская поворот на поселок Гончарка произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительным данным, водитель машины марки «ВАЗ 2105», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении авто «РЕНО-ЛОГАН» и допустил столкновением.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ 2105» погиб на месте, - сообщили в пресс-службе отдела ГО и ЧС Белореченска.

Напомним, в Краснодаре на двух перекрестках не будут работать светофоры. Сотрудники ГИБДД будут регулировать пешеходные и транспортные потоки. 7 февраля с 10:00 до 15:00 отключат светофоры на пересечении улиц Уральской и Старокубанской, а также Кузнечной и Садовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В краснодарском парке Чистяковская роща пройдет выставка военного оружия
К пострадавшему от оползня селу в Сочи организовано движение легкового транспорта
По нацпроекту «Культура» в 2020 году на Кубани проведут капремонт в 11 ДК
В Гулькевичском районе мужчина убил знакомую, завернул в ковер и спрятал в погребе
В Каневском районе начальница отделения связи присвоила 250 тысяч рублей
В Краснодаре пройдут мероприятия, посвященные 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Мобильный интернет МТС пришел еще в десять малых населенных пунктов края
В Армавире спустя сутки нашлась 15-летняя школьница
На Кубани гендиректора предприятия осудили за уничтожение лесного фонда
В Усть-Лабинске у 53-летнего мужчины нашли 300 граммов марихуаны
На Кубани в аварии погиб водитель отечественной легковушки
В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
Из-за оползня около 200 домов в селе под Сочи отрезаны от внешнего мира
В Краснодаре на двух перекрестках временно отключат светофоры
В Новороссийске двое мужчин в медицинских масках напали на продавца магазина
В Краснодаре сохранят исторические границы стадиона «Динамо»
В Краснодаре парень украл из машины сварочный аппарат
В Сочи лжезастройщик обманул 19 граждан на 12,7 миллионов рублей