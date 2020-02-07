К пострадавшему от оползня селу в Сочи организовано движение легкового транспорта

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:51:54+03:00

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В мэрии Сочи 7 февраля прокомментировали ситуацию с оползнем на дороге к селу в Хостинском районе города, движение по которой оказалось парализованным из-за серьезного повреждения трассы.

-Первичные меры обеспечения безопасности были приняты незамедлительно, специалисты Управления ГО администрации Сочи сразу выехали на место, провели мониторинг пострадавшего участка, установили ограждения в радиусе 2 м от обвала, были введены ограничения движения транспорта. В настоящий момент на месте работают специалисты Управления автомобильных дорог,-рассказали "Комсомольской правде Кубань"в администрации Сочи.

-Дорога в селе Верхняя Пластунка ведет к 4-м садоводческим товариществам, на балансе муниципалитета не стоит. Год назад, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности подобных действий, председатели садоводческих товариществ самостоятельно приняли решение расширить дорогу за счет отвала грунта, что по предварительной версии и спровоцировало оползень,-добавили в муниципалитете.

За прошедшие сутки на этом участке дополнительного движения грунта не зафиксировано. Ширина дороги сейчас позволяет организовать движение легкового транспорта, грузовому транспорту проезд пока не рекомендован.

Как ранее сообщалось, дорога к селу Верхняя Пластунка Барановского сельского округа в Сочи оказалась повреждена в результате сильного оползня после обильных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU