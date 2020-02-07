В краснодарском парке Чистяковская роща пройдет выставка военного оружия

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:03:27+03:00

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В краевом центре в парке Чистяковская роща 9 февраля пройдет выставка оружия «Война сквозь время: от «Берданки» до «Калашникова»». На экспонаты можно не только посмотреть, но и сфотографироваться с ними.

Также проведут мастер-класс по партизанской кухне. Всех желающих научат готовить хлеб из желудей, суррогаты кофе и другие позиции меню народных мстителей.

Фото: пионерская организация "Наследие" и старшие товарищи из клуба "Святослав"

Выставка, которую проводят организация «Наследие» и клуб «Святослав», продлится с 11:00 до 16:30 на малой сцене у фонтана, вход на мероприятие свободный.

Напомним, в Краснодаре пройдут мероприятия, посвященные 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Они стартуют с церемонии возложения венков и цветов к мемориалу «Жертвам фашизма». Митинг состоится 12 февраля в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU