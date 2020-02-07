На Кубани главу наказали за использование служебного автомобиля
Прокуратура Тбилисского района обнаружила, что глава Алексее-Тенгинского сельского поселения пользуется служебным автомобилям в выходные дни и после работы. Сотрудники ведомства проверили камеры видеонаблюдения и этот факт подтвердился.
- Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство), - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В итоге глава сельского поселения получил штраф.
Напомним, в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска провели разбор полетов в сфере пассажирских перевозок. После очередного работы лишились двое водителей-маршрутчиков за регулярное хамство по отношению к своим пассажирам. Еще одного отстранили от баранки на неделю. Жителей города-героя просят обращаться с жалобами на перевозчика по телефону 8(8617) 21-01-13.
ИСТОЧНИК KP.RU