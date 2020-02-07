На Кубани главу наказали за использование служебного автомобиля

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:48:44+03:00

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Прокуратура Тбилисского района обнаружила, что глава Алексее-Тенгинского сельского поселения пользуется служебным автомобилям в выходные дни и после работы. Сотрудники ведомства проверили камеры видеонаблюдения и этот факт подтвердился.

- Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство), - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге глава сельского поселения получил штраф.

Напомним, в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска провели разбор полетов в сфере пассажирских перевозок. После очередного работы лишились двое водителей-маршрутчиков за регулярное хамство по отношению к своим пассажирам. Еще одного отстранили от баранки на неделю. Жителей города-героя просят обращаться с жалобами на перевозчика по телефону 8(8617) 21-01-13.

ИСТОЧНИК KP.RU