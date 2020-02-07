В селе Дивноморском Геленджика благоустроили дворовую территорию

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:29:25+03:00

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В селе Дивноморском благоустроили территорию, которая находится между девятью многоквартирными домами по улице Горной. На обновление двора площадью 1,5 га потратили порядка 20 млн рублей.

– Во дворе построили пять современных детских зон с игровыми комплексами, три спортивные зоны с двенадцатью уличными тренажерами. Также на территории уложили резиновое покрытие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В министерстве ТЭК и ЖКХ края добавили, что также на территории появились торшерные светильники, лавочки и урны, ограждение, камеры видеонаблюдения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Павловском районе открыли новый спортивный комплекс. Объект построили в рамках краевой программы. Малобюджетник шаговой доступности возвели в станице Атаманской по улице Красной.

ИСТОЧНИК KP.RU