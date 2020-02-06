В Павловском районе открыли новый спортивный комплекс

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:28:39+03:00

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Малобюджетный спортивный комплекс шаговой доступности возвели в станице Атаманской по улице Красной. На его строительство ушло более 30 млн рублей.

– В новом спортивном комплексе могут заниматься как дети, так и взрослые. Здесь откроют секции по гандболу, баскетболу, волейболу и боксу, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В департаменте строительства региона отметили, что площадь здания, как и всех возводимых в крае малобюджетников, составляет чуть больше тысячи квадратных метров. В спорткомплексе есть раздевалки, душевые, тренерские помещения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне новый спорткомплекс открылся в поселке Ильском Северского района. До его появления местные ребята занимались в арендованном и неотапливаемом здании.

Также в прошлом году малобюджетный спорткомплекс открыли в Ейске на территории школы №5.

ИСТОЧНИК KP.RU