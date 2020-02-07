2020-02-07T18:52:20+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали злостного нарушителя, ездившего по встречке

Грубые нарушения опубликовали водители в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
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отдел пропаганды БДДотдел пропаганды БДД
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В социальных сетях правоохранители выявили видеозапись, на которой водитель затонированной иномарки грубо нарушает правила дорожного движения. Полицейские провели проверку и нашли мужчину, который был за рулем внедрожника.

- В рамках проведения административного расследования сотрудникам полиции удалось установить личность водителя, им оказался 23-летний житель города Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды БДД.

В отношении водителя были составлены административные материалы за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре мужчина напал на сотрудника полиции и разбил стекло патрульной машины во время проверки документов. Нарушителя порядка поместили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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