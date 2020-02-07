2020-02-07T19:05:58+03:00
Общество

В многоквартирных домах Новороссийска обновят 126 лифтов

Работать специалисты начнут с 10 февраля
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admnvrsk.ruФото: admnvrsk.ru
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В Новороссийске обновят лифты в 50 многоквартирных домах. Первые работы начнутся с 10 февраля. Специалисты в течение недели обновят 10 лифтов в четырех домах.

- Первыми на очередь по замене оборудования подъемников поставлены четыре лифта в доме по улице Видова ,58, один лифт на Набережной, 53-А, два лифта в селе Цемдолина по улице Свободы 30-А и три лифта в доме № 23 по улице Титана в поселке Верхнебаканском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2020 году в Краснодарском крае отремонтируют 774 лифта. На ремонт выделено порядка 1,5 млрд рублей. Специалисты починят подъемники в 254 многоквартирных домах в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Ейске, Белореченске, Кропоткине и станице Северской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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