2020-02-07T20:33:10+03:00
Общество

На привокзальной площади в центре Сочи обустроят автомобильную парковку

Работы проведут в преддверии летнего сезона
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»
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Чтобы создать на привокзальной площади парковку для машин, с территории уберут досмотровые павильоны, которые были установлены перед Олимпийскими играми 2014 года.

- Работы по реконструкции привокзальной площади планируется завершить до основного наплыва туристов. Уберут все павильоны, кроме одного - который будет соответствовать современным требованиям обеспечения безопасности и вписываться в архитектурный ансамбль исторического здания вокзала Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи до конца апреля отремонтируют мемориалы воинам ВОВ. Заменят плитку, уберут сколы на ступенях, покрасят фонарные колонны и чашу Вечного огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На привокзальной площади в центре Сочи обустроят автомобильную парковку
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