2020-02-08T09:01:31+03:00
Общество

В Ейском районе появится рыбоперерабатывающий завод

Его построят до конца года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Рыбоперерабатывающее предприятие построят в поселке Комсомолец Ейского района. Планируется, что ежегодно завод будет производить 12 млн банок консервов из рыбы азово-черноморского бассейна.

- Завод построят до конца 2020 года. На предприятии будут работать 140 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект курирует Центр сопровождения Фонда развития бизнеса края. Специалисты краевого фонда помогают инвесторам на всех этапах реализации проекта с решением организационных вопросов – например, земельных, подключением к коммунальной инфраструктуре и так далее.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году. Его пропускная способность увеличится в сотни раз. В новый терминальный комплекс включат просторный зал ожидания площадью около 16 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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