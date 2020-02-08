В Ейском районе появится рыбоперерабатывающий завод
Рыбоперерабатывающее предприятие построят в поселке Комсомолец Ейского района. Планируется, что ежегодно завод будет производить 12 млн банок консервов из рыбы азово-черноморского бассейна.
- Завод построят до конца 2020 года. На предприятии будут работать 140 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Проект курирует Центр сопровождения Фонда развития бизнеса края. Специалисты краевого фонда помогают инвесторам на всех этапах реализации проекта с решением организационных вопросов – например, земельных, подключением к коммунальной инфраструктуре и так далее.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что новый терминал аэропорта Геленджик построят в 2022 году. Его пропускная способность увеличится в сотни раз. В новый терминальный комплекс включат просторный зал ожидания площадью около 16 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU