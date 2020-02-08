В школе станицы Динской открылся бассейн

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:17:24+03:00

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Крытый плавательный бассейн открыли при средней школе №1 станицы Динской. Объект начали возводить в октябре 2018 года. На строительство потратили около 145 млн рублей.

- При школе открыли бассейн 25 метров длину с четырьмя дорожками. Также в здании есть детский бассейн, душевые и раздевалки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты построили школьный бассейн по проекту подобного, построенного в Казани. Проект уникален тем, что этот небольшой по стоимости и по площади объект разместился на пришкольной территории.

Новый бассейн смогут посещать учащиеся четырех школ районного центра и трех школ Мичуринского сельского поселения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что бассейн рассчитан на 50 человек в смену. Планируется, что его будут посещать с утра и до позднего вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU