В школе станицы Динской открылся бассейн
Крытый плавательный бассейн открыли при средней школе №1 станицы Динской. Объект начали возводить в октябре 2018 года. На строительство потратили около 145 млн рублей.
- При школе открыли бассейн 25 метров длину с четырьмя дорожками. Также в здании есть детский бассейн, душевые и раздевалки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Специалисты построили школьный бассейн по проекту подобного, построенного в Казани. Проект уникален тем, что этот небольшой по стоимости и по площади объект разместился на пришкольной территории.
Новый бассейн смогут посещать учащиеся четырех школ районного центра и трех школ Мичуринского сельского поселения.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что бассейн рассчитан на 50 человек в смену. Планируется, что его будут посещать с утра и до позднего вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU