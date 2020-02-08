В прошлом году на Кубани утилизировали более 800 тонн зараженного мяса
В Краснодарском крае в 2019 году провели около 61,5 млн экспертиз сельхозживотных и птиц. Ветслужбы выявили 939 тысяч случаев болезней, в том числе паразитарных.
- В результате проверок было утилизировано свыше 800 тонн опасного для здоровья человека мяса. В основном, уничтожали свинину и птицу. На прилавки магазинов попала только безопасная продукция, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте ветеринарии.
Случаев заболевания людей от продукции, прошедшей ветеринарный контроль, за минувший год в крае не зарегистрировано.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2019 году на территории Краснодарского края зафиксировали 10 случаев заражения АЧС, из них восемь случаев пришлись на диких кабанов, а еще два на готовую продукцию. На сегодняшний день нигде карантина по АЧС нет.
ИСТОЧНИК KP.RU