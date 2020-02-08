В прошлом году на Кубани утилизировали более 800 тонн зараженного мяса

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:06:40+03:00

Больше всего уничтожили свинины и птицы

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В Краснодарском крае в 2019 году провели около 61,5 млн экспертиз сельхозживотных и птиц. Ветслужбы выявили 939 тысяч случаев болезней, в том числе паразитарных.

- В результате проверок было утилизировано свыше 800 тонн опасного для здоровья человека мяса. В основном, уничтожали свинину и птицу. На прилавки магазинов попала только безопасная продукция, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте ветеринарии.

Случаев заболевания людей от продукции, прошедшей ветеринарный контроль, за минувший год в крае не зарегистрировано.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2019 году на территории Краснодарского края зафиксировали 10 случаев заражения АЧС, из них восемь случаев пришлись на диких кабанов, а еще два на готовую продукцию. На сегодняшний день нигде карантина по АЧС нет.

ИСТОЧНИК KP.RU