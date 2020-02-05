2020-02-05T13:20:27+03:00
Общество

Без АЧС: На Кубани растет поголовье свиней

Случаи заражения чумой в прошлом году пришлись на диких кабанов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Почти все поголовье содержится на современных предприятияхПочти все поголовье содержится на современных предприятиях
Изменить размер текста:

Краснодарский край возвращает лидерские позиции в свиноводстве. По итогам 2019-го года Кубань вошла в тройку регионов с самым большим приростом поголовья, которое достигло 626,7 тысяч. Это на 42% больше, чем в 2018-м году.

– Основной прирост численности свиней отмечен в сельхозпредприятиях – на 19,7 %. КФХ и хозяйства населения увеличили поголовье соответственно на 0,1 и 0,4 %. Наибольшее увеличение поголовья показали свинокомплексы Гулькевичского, Павловского, Красноармейского и Белоглинского районов, – сообщают в управлении животноводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Вместе с тем на 42,1% выросло производство свинины, общий объем составил 82,4 тысячи тонн. Рост отрасли специалисты связывают с высоким уровнем биологической защиты. Главная угроза для свиноводства по-прежнему АЧС.

- Сегодня на долю современных технологичных предприятий с высоким уровнем биологической защиты приходится 96,8 % всего поголовья свиней, – добавили в управлении.

В региональном департаменте ветеринарии сообщают, что в 2019-м году на территории Краснодарского края зафиксировали 10 случаев заражения АЧС, из них восемь случаев пришлись на диких кабанов, а еще два на готовую продукцию. На сегодняшний день нигде карантина по АЧС нет.

- Для контроля эпизоотической ситуации по АЧС проводятся мониторинговые исследования патологического и биологического материала, за 12 месяцев 2019 г. исследовано 86199 проб от домашних свиней, 923 пробы от 540 диких кабанов и 551 проба клещей, - рассказали в департаменте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Департамент ветеринарии Краснодарского края: «Зараженное мясо, привезенное из Ставрополья, уничтожено»

О том, что ставропольское мясо, зараженное африканской чумой, попало на кубанские прилавки, стало известно на прошлой неделе. 19 октября вирус обнаружили в пробах продукции «Юг Роскошной Промышленности», которую привезли в Тихорецкий район. А позже выяснилось, что доставили ее и в Апшеронский район.

К счастью, никто из жителей приобрести некачественный товар не успел. Все зараженное мясо тут же изъяли из оборота (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий
Из эпицентра распространения коронавируса в Россию доставили не только наших соотечественников, но и граждан соседних государств. Сообщаем последние новости про эвакуацию россиян в Тюмень из-за коронавируса на утро 5 февраля
Геннадий Онищенко: В России ещё могут появиться заражённые коронавирусом. Но у нас есть все, чтобы справиться с ним
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым рассказал о том, что анализы проводит лаборатория, которую спасли от ЦРУ
Новости 24
В Краснодаре на месяц перекроют часть улицы Школьной
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию
В Геленджике во время ремонта детского сада «Светлячок» украли 340 тысяч рублей
В Краснодарском военном авиационном училище 9 февраля пройдет День открытых дверей
Аэропорт Сочи удостоился престижной награды
В Анапе вор вынес из частного дома драгоценностей на 1 миллион рублей
«Ростелеком. Лицей» дарит школьникам две недели бесплатных занятий
В Курганинском районе женщина незаконно продавала пиво
Ночью в Тимашевске загорелись вещи в частном доме
В Сочи из аварийного дома на улице Видова временно расселили часть жильцов
В Новороссийске 19-летняя девушка попала под колеса иномарки
Производитель опасного для здоровья масла объяснил наличие в продукте болезнетворных бактерий
В Кущевском районе мужчина организовал подпольный игровой клуб
В Сочи мужчину могут осудить за поддельный больничный
В 2020 году в Краснодаре расширят детский сад № 138
Школьники Кубани примут участие в первом чемпионате России по финансовой грамотности
В Краснодаре на ребенка напала собака
В Анапе местный житель убил женщину, чтобы она не рассказала знакомым об их отношениях
В Сочи в русле реки Кеша заглох автомобиль, в котором находилась компания из 5 человек
Бюсты Героям Советского Союза появятся в центре Краснодара
На Кубани мужчина оговорил знакомого из-за личной неприязни
Мороз и снег: в Сочи готовятся к резкому похолоданию
В Новороссийске мужчину задержали за передачу взятки
В станице Саратовской, где из-за подтопления от города отрезало 27 домов, восстановлен проезд машин
На Кубани открылось первенство ЮФО по боксу
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о кубанском лжехирурге Алене Верди