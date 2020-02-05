Без АЧС: На Кубани растет поголовье свиней

Краснодарский край возвращает лидерские позиции в свиноводстве. По итогам 2019-го года Кубань вошла в тройку регионов с самым большим приростом поголовья, которое достигло 626,7 тысяч. Это на 42% больше, чем в 2018-м году.

– Основной прирост численности свиней отмечен в сельхозпредприятиях – на 19,7 %. КФХ и хозяйства населения увеличили поголовье соответственно на 0,1 и 0,4 %. Наибольшее увеличение поголовья показали свинокомплексы Гулькевичского, Павловского, Красноармейского и Белоглинского районов, – сообщают в управлении животноводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

Вместе с тем на 42,1% выросло производство свинины, общий объем составил 82,4 тысячи тонн. Рост отрасли специалисты связывают с высоким уровнем биологической защиты. Главная угроза для свиноводства по-прежнему АЧС.

- Сегодня на долю современных технологичных предприятий с высоким уровнем биологической защиты приходится 96,8 % всего поголовья свиней, – добавили в управлении.

В региональном департаменте ветеринарии сообщают, что в 2019-м году на территории Краснодарского края зафиксировали 10 случаев заражения АЧС, из них восемь случаев пришлись на диких кабанов, а еще два на готовую продукцию. На сегодняшний день нигде карантина по АЧС нет.

- Для контроля эпизоотической ситуации по АЧС проводятся мониторинговые исследования патологического и биологического материала, за 12 месяцев 2019 г. исследовано 86199 проб от домашних свиней, 923 пробы от 540 диких кабанов и 551 проба клещей, - рассказали в департаменте.

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Департамент ветеринарии Краснодарского края: «Зараженное мясо, привезенное из Ставрополья, уничтожено»

О том, что ставропольское мясо, зараженное африканской чумой, попало на кубанские прилавки, стало известно на прошлой неделе. 19 октября вирус обнаружили в пробах продукции «Юг Роскошной Промышленности», которую привезли в Тихорецкий район. А позже выяснилось, что доставили ее и в Апшеронский район.

К счастью, никто из жителей приобрести некачественный товар не успел. Все зараженное мясо тут же изъяли из оборота (подробности)