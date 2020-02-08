В Краснодарском крае откроют научный фонд

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:22:03+03:00

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Кубанский научный фонд для поддержки ученых власти планируют запустить в этом году.

- Фонд объединит науку и производства, будет способствовать развитию ведущих научных школ в регионе. 70 млн рублей – это только первый этап финансирования, к концу года планируется увеличить сумму, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году в крае для исследований местных ученых была выделена грантовая поддержка в 120 млн рублей. А годом ранее она составляла 56 млн рублей. Около тысячи ученых получили деньги на воплощение проектов и смогли продвинуться в научной деятельности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на реализацию проектов молодым ученым в крае выделяли по 500 тысяч рублей. Воплотить идею можно было в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU