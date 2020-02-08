2020-02-08T10:08:37+03:00
Общество

МЧС: Из-за мокрого снега на Кубани ЧС не произошло

Спасатели работают в режиме повышенной готовности
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/alinka._.aleksandrovna/Фото: instagram.com/alinka._.aleksandrovna/
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В Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. На дорогах дежурит спецтехника.

- В связи с выпавшим на Кубани снегом 8 февраля ЧС не произошло. МЧС края работает в режиме повышенной готовности. Продолжает функционировать оперативный штаб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве отметили, что в норме и гидрологическая обстановка. За прошедшие сутки подъем уровней рек до неблагоприятных отметок не наблюдался.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Краснодаре и регионе также ожидается налипание мокрого снега.

Ранее «Комсомолка» публиковала фото выпавшего снега в Краснодаре и сообщала о возможном понижении температуры. В департаменте транспорта отметили, что дороги города обрабатываются противогололедной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС: Из-за мокрого снега на Кубани ЧС не произошло
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