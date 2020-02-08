МЧС: Из-за мокрого снега на Кубани ЧС не произошло
В Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. На дорогах дежурит спецтехника.
- В связи с выпавшим на Кубани снегом 8 февраля ЧС не произошло. МЧС края работает в режиме повышенной готовности. Продолжает функционировать оперативный штаб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Также в ведомстве отметили, что в норме и гидрологическая обстановка. За прошедшие сутки подъем уровней рек до неблагоприятных отметок не наблюдался.
По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Краснодаре и регионе также ожидается налипание мокрого снега.
Ранее «Комсомолка» публиковала фото выпавшего снега в Краснодаре и сообщала о возможном понижении температуры. В департаменте транспорта отметили, что дороги города обрабатываются противогололедной смесью.
ИСТОЧНИК KP.RU