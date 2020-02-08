В Сочи сгорел частный дом

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:02:04+03:00

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На улице Нагорной рано утром 8 февраля вспыхнул пожар в жилом доме. Очевидцы вызвали на место спасателей.

- Заявка поступила в 7:55, огонь ликвидировали в 8:59. В тушении было задействовано 15 человек, 4 единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве уточнили, что огонь охватил 150 квадратных метров частного жилого дома. Было эвакуировано три человека. Но, к счастью, при пожаре никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины случившегося.

chp_sochi В центре Сочи сгорел частный жилой дом

Ранее «Комсомолка» сообщала, что к пострадавшему от оползня селу в Сочи организовано движение легкового транспорта. По версии властей, оползень могли спровоцировать неквалифицированные земельные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU