В Новороссийске хирурги вытащили ключ из желудка 11-месячного ребенка

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:41:13+03:00

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В Новороссийске в городскую больницу № 1 обратились родители с 11-месячной девочкой. Они сообщили, что грудной ребенок стал капризным, ничего не есть и не пьет. Медики сделали рентген и были шокированы. В пищеводе ребенка застрял металлический ключик.

Врачи приняли решение об экстренной операции, которая прошла успешно.

Ключ был от игрушечного замка. Фото: instagram.com/dr._shaginian

- Ребёнок, возраст 11 месяцев. Проглотил металлический ключ от игрушечного замка. Ключ на снимке застрял в верхнем сужении пищевода. Пришлось повозиться, но в итоге его достали. Будьте внимательны, - написал в своем Instagram хирург Давид Шагинян.

Девочка чувствует себя хорошо и в день вмешательства уже была отправлена домой.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе. К медикам мужчина обратился лишь, когда не мог открывать рот.

ИСТОЧНИК KP.RU