В Новороссийске хирурги вытащили ключ из желудка 11-месячного ребенка
В Новороссийске в городскую больницу № 1 обратились родители с 11-месячной девочкой. Они сообщили, что грудной ребенок стал капризным, ничего не есть и не пьет. Медики сделали рентген и были шокированы. В пищеводе ребенка застрял металлический ключик.
Врачи приняли решение об экстренной операции, которая прошла успешно.
Ключ был от игрушечного замка. Фото: instagram.com/dr._shaginian
- Ребёнок, возраст 11 месяцев. Проглотил металлический ключ от игрушечного замка. Ключ на снимке застрял в верхнем сужении пищевода. Пришлось повозиться, но в итоге его достали. Будьте внимательны, - написал в своем Instagram хирург Давид Шагинян.
Девочка чувствует себя хорошо и в день вмешательства уже была отправлена домой.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе. К медикам мужчина обратился лишь, когда не мог открывать рот.
ИСТОЧНИК KP.RU