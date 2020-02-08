В Мостовском районе при пожаре погибли два человека

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:06:51+03:00

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Трагедия произошла вечером 6 февраля в селе Унароково Мостовского района. Сосед заметил задымление в доме, о чем сообщил пожарным. Спасатели потушили огонь, а в доме обнаружили тела двух человек.

Следователи по данному факту проводят проверку.

- После локализации пожара в доме были обнаружены тела 49-летнего хозяина дома и его 65-летней знакомой. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе двое супругов и их 22-летний сын обнаружены мертвыми в квартире. Предварительно, они отравились природным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU