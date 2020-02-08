В Красноармейском районе провели мониторинг цен на медицинские маски

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:16:32+03:00

Илья Шакалов в одной из аптек Красноармейского района

Также в муниципалитете проинспектировали цены на противовирусные препараты

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Проверки в аптеках Красноармейского района провели участники Совета молодых депутатов вместе с общественными молодежными организациями. Инициативная группа проинспектировала цены на сезонные препараты и медицинские маски.

- В некоторых аптеках отсутствуют медицинские маски. Но стоит отметить, что есть определенное снижение цен на них относительно прошлой недели. Аптеки продают маски не штучно, а упаковкой от пяти штук. Цены на противовирусные препараты остались на прежнем уровне, - сообщил председатель комиссии Совета молодых депутатов Красноармейского района, руководитель проекта «Депутатский контроль» Илья Шакалов.

Также активисты отметили, что Совет молодых депутатов держит этот вопрос на контроле.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что антимонопольная служба просит жителей Кубани не закупать медицинские маски впрок. В УФАС рекомендуют не поддаваться панике и не создавать дефицит средств защиты искусственно.

ИСТОЧНИК KP.RU