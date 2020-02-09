2020-02-09T13:48:56+03:00
Общество

В Сочи после найденного на пожаре трупа женщины проводится проверка

ЧП произошло ночью 9 февраля [фото]
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краюФото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю
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Следователи в Сочи начали проверку после обнаружения в одном из сгоревших домой трупа 60-летней женщины. ЧП произошло в ночь на 9 февраля на улице Высокогорная.

- Женщина жила вместе с семьей. Тело хозяйки нашли, когда пожарные вошли в дом после звонка соседей, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Угарный газ, предварительно, стал причиной ее смерти.

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

После этого следователи примут процессуальное решение.

За последние сутки в Сочи произошло уже несколько возгораний. В числе которых пожар в одной из школ. Сейчас на ее территории работают пожарные расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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