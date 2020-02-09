2020-02-09T14:18:46+03:00
Общество

Девочка с "маской Бэтмена" вернулась в Краснодар

Американка Луна Феннер продолжит лечение меланоцитарного невуса в России
Евгения ОСТРАЯ
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Луна Феннер. Фото: InstgramЛуна Феннер. Фото: Instgram
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Юная американка, пациентка доктора Павла Попова, вернулась в Краснодар, чтобы продолжить лечение меланоцитарного невуса. Ей предстоит перенести еще не менее 3-4 операций.

В клинике фотодинамической терапии доктора Павла Попова, оперирующего полугодовалую Луну Феннер с меланоцитарным невусом, сейчас ажиотаж. Паломничество к российскому доктору организовали пациенты-иностранцы.

- К нам обращаются из Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии...со всего мира, не говоря о россиянах, - делится эксклюзивной информацией с "КП" -Кубань" коммерческий директор Андрей Алексуткин. - Мы, наверное, только с Австралией пока переговоры не вели, пожалуй. Но более платежеспособны все-таки пациенты из США.

Так, к примеру, российский врач разработал уже план лечения для американки японского происхождения Деми. У ровесницы полугодовалой Луны те же проблемы. Меланоцитарный невус расположился на ее левой щечке и мешает жизни обычного ребенка.

Маленькая Деми поселится рядом с Луной в Краснодаре. Жилье специально подбирали для обеих девочек поблизости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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