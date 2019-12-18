К краснодарскому доктору девочки «с маской Бэтмена» едет новая пациентка-американка

В клинике фотодинамической терапии доктора Павла Попова, оперирующего полугодовалую Луну Феннер с меланоцитарным невусом, сейчас ажиотаж. Паломничество к российскому доктору организовали пациенты-иностранцы.

- К нам обращаются из Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии...со всего мира, не говоря о россиянах, - делится эксклюзивной информацией с "КП" -Кубань" коммерческий директор Андрей Алексуткин. - Мы, наверное, только с Австралией пока переговоры не вели, пожалуй. Но более платежеспособны все-таки пациенты из США.

Так, на будущий год, к примеру, российский врач разработал уже план лечения для американки японского происхождения Деми. У ровесницы полугодовалой Луны те же проблемы. Меланоцитарный невус расположился на ее левой щечке и мешает жизни обычного ребенка.

У Деми такой же невус

- Родители девочки вышли на нашу клинику еще в октябре-ноябре. Но они, в отличие от мамы Луны, полноправные граждане Америки. И им требуется длительная виза, чтобы приехать в Россию, - продолжает Андрей Алексуткин.

Не дожидаясь результатов лечения девочки, родимое пятно которой во всем мире сравнивают с маской супергероя, родители юной Деми взялись за оформление документов.

- Мы со своей стороны, как было с Луной, обеспечиваем здесь условия проживания. Ожидаем, что будут кое-какие сложности с визой и в дальнейшем, потому что для полноценного лечения требуется время. Но мы решим этот момент, думаю.

Кстати, проводником по межконтинетальному путешествию для маленькой Деми и ее родителей вызвалась стать мама Луны Кэрол.

- Несколько дней назад Луна встретила своего нового сладкого друга Деми. У нее такой же невус и она будет нашей соседкой в России во время ее операций. Прекрасный маленький ангел! Очень рада возможности связаться с другими людьми, которым также необходимо лечение невуса, - сообщила она "КП"- Кубань".

Напомним, за плечами краснодарского врача Павла Попова, взявшегося избавить знаменитую на весь мир маленькую пациентку от уродливого невуса, 20-летний опыт подобных операций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/747064" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

- Я был поистине удивлен, когда в одночасье проснулся таким популярным, - улыбается доктор Попов. - Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере. Мы занимаемся лечением раковых новообразований на всех слизистых оболочках. Правда, делаем это российским пациентам. А тут, видимо, роль сыграло то, что Луна - американка.

К краснодарскому врачу и его методу, уже названному в Америке уникальным, действительно, приковано сейчас внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Однако сам он такого ажиотажа не разделяет.

- Дело в том, что фотодинамическая терапия (ФДТ) - это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке. Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - продолжает Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом "Комсомольской правды". - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом. Это неприемлемо.

Действительно, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России предложил альтернативу, мама девочки Кэрол, приняла решение ехать в Краснодар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Теперь ее примеру последовала и японская пара из США.

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