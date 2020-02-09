2020-02-09T17:04:58+03:00
Происшествия

На Кубани ожидают одну из самых морозных ночей

10 февраля термометр опустится до -15-20 градусов
Ева МУР@kp_kuban
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На Кубань пришла настоящая зимаНа Кубань пришла настоящая зимаФото: Виталий КАРНАУХ
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На всей территории Краснодарского края продолжает царствовать настоящая зима. Две из трех февральских самых холодных ночей жители южного региона уже пережили. 8-9 февраля на Кубани фиксировали до -14 градусов мороза.

Однако, по словам синоптиков, это еще не предел. Ночь на 10 февраля может стать самой морозной из всех. На северной территории термометры опустятся до -15-20 градусов.

Однако уже во вторник, 11 февраля, температура воздуха начнет повышаться до -3-8 градусов ночью. На побережье Черного моря метеорологи прогнозируют небольшой дождь в начале рабочей недели и сильный ветер до 15 м/с.

Ранее «Комсомолка» публиковала фото выпавшего снега в Краснодаре и сообщала о возможном понижении температуры. В департаменте транспорта отметили, что дороги города обрабатываются противогололедной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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