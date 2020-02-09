В Сочи с 9-го этажа жилого дома выпала 14-летняя девочка

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:05:46+03:00

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Трагедия произошла днем, 9 февраля, у одного из жилых комплексов на улице Дагомысская. 14-летняя девочка упала с 9-го этажа. После падения она какое-то время еще находилась в сознании. С серьезными травмами ребенка увезли в больницу.

Но спасти жизнь девочки врачам не удалось. Она скончалась.

Следователи регионального управления уже начали проверку по факту падения несовершеннолетней с высоты. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Правоохранители устанавливают причины смертельного происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что в Сочи о многолетних домогательствах 38-летнего отчима рассказала 18-летняя падчерица. Она сама пришла в полицию и заявила, что больше 10 лет терпит насилие со стороны неродного отца.

- Он стал относиться ко мне как ко взрослой, когда я была еще совсем маленькой, - рассказала полицейским девочка и уточнила, в какие «игры» с ней играл тогда еще мамин сожитель.

Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU