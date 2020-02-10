2020-02-10T07:37:37+03:00
Общество

На Кубани мужчина поблагодарил полицейских за розыск его пропавшей дочери

Девушку нашли в течение суток
Евгения СОРОКА
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Фото: МВД по Краснодарскому краю.Фото: МВД по Краснодарскому краю.
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В дежурную часть Калининского района с благодарностью за помощь обратился местный житель. Мужчина не уставал говорить «спасибо!» полицейским, которые разыскали его пропавшую 21-летнюю дочь.

О том, что девушка пропала, правоохранителям сообщил сам безутешный отец.

- Она ушла из дома, но так и не вернулась, - рассказывал мужчина в отделе полиции. - Несколько дней не выходит на связь, где она сейчас находится, не знаю.

Со слов отца сотрудники полиции составили ориентировку. Фото разослали всем дежурным нарядам полиции.

Найти девушку удалось в течение суток.

- Противоправных деяний в отношении нее не совершалось, а жизни ничего не угрожало, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке. - Мужчина поблагодарил сотрудника уголовного розыска Александра Теряева и участковых Влада Сокола и Елизавету Абакарову за помощь.

Напомним, в Туапсе продолжают разыскивать 32-летнюю Ксению Литвинову, пропавшую в Новый год по дороге из Санкт-Петербурга домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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