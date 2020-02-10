2020-02-10T09:53:02+03:00
Происшествия

Сочинскую школу восстановили после пожара

Уроки идут по расписанию
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: ЧП СочиФото: ЧП Сочи
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Напомним, пожар в сочинской школе №25 вспыхнул 9 февраля. В здании образовательного учреждения загорелся цокольный этаж. Огонь охватил около 200 квадратных метров.

На данный момент школу уже восстановили, она работает в штатном режиме.

- Школа в Адлере полностью восстановлена после вчерашнего пожара. Помещения очищены и проветрены. Учебный процесс начался утром в понедельник, 10 февраля, по расписанию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

По предварительным данным, загореться здание могло из-за короткого замыкания электропроводки. Но сейчас точные причины выясняют специалисты. Горели подсобные помещения в цокольном этаже, по вентиляционной трубе дым поднимался наверх. Кровля осталась без повреждений. К счастью, в момент возгорания в здание никого не было, никто при пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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