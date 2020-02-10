В Новороссийске незаконно продавали пиво

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:35:37+03:00

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Полицейские Новороссийска выявили торговую точку в многоквартирном доме, в которой незаконно реализовывалась алкогольная продукция. Пиво в магазине продавали без разрешительных документов.

- Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли около 500 литров алкогольной продукции. В отношении недобросовестного предпринимателя составлен административный протокол по статье «Незаконная продажа товаров», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.

Нарушителю грозит штраф.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани осудят мужчин, которые реализовывали контрафактный алкоголь. На одном из заводов нашли продукцию стоимостью более 4 миллионов рублей. Обвиняемые производили алкоголь, используя поддельные акцизные марки, на территории одного из местных заводов в Северском районе. Реализовывали продукцию в подконтрольных им магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU