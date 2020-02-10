На оборудование для Дома культуры станицы Динской выделят более 17 млн рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:47:19+03:00

Деньги ДК получит уже в этом году

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Напомним, что в прошлом году в Доме культуры станицы Динской провели капитальный ремонт на 27 млн рублей. В здании учреждения культуры обновили все внутренние помещения, актовый зал, купили новые кресла для зрителей, также отремонтировали балкон.

В этом году ДК освоит еще более 17 млн рублей. Теперь, по данным минкультуры региона, в учреждении появится современное звуковое, световое и видео-оборудование, также будет обновлена механика сцены.

– В 2020 году на Кубани обновят 127 муниципальных учреждений культуры. На их ремонт и улучшение материально-технической базы будет направлено почти 376 млн рублей, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в станице Динской при школе №1 открылся бассейн. На строительство потратили около 145 млн рублей. Новый бассейн будут посещать учащиеся четырех школ районного центра и трех школ Мичуринского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU