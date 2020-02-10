Мэрия Краснодара: оставшиеся без тепла дома после пожара в поселке Краснодарском подключат к генератору

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:20:52+03:00

Он будет работать, пока не восстановят постоянное теплоснабжение [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Пожар в дизельной котельной в поселке Краснодарском оставил без света и тепла 500 человек. Напомним, все произошло в полдень 10 февраля. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров и нарушил теплоснабжение двух жилых домов, в них – 168 квартир.

- Сгорело либо повреждено огнем все оборудование котельной: два котла, два насоса, электрика, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Котельная не работает.

Фото: krd.ru

Сейчас департамент городского хозяйства и администрация Прикубанского округа помогают управляющей компании решить все вопросы, связанные с приобретением нового оборудования для котельной.

- Кроме того, нужно полностью заменить всю электрику в котельной, привести помещение в порядок, чтобы в дальнейшем монтировать новое оборудование, - говорят в мэрии города. - Ремонтно-восстановительные работы стартовали.

Фото: krd.ru

Вскоре на место привезут дизель-генератор. К вечеру понедельника, 10 февраля, оба дома подключат к нему. По словам властей Краснодара, его мощности должно хватить как для электроснабжения квартир, так и для использования отопительных приборов.

- Дизель-генератор будет работать, пока не восстановят постоянное теплоснабжение жилых домов, - добавляют в мэрии.

В Краснодаре горит котельная Видео: instagram.com/typodar.

ИСТОЧНИК KP.RU