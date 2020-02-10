2020-02-10T17:31:58+03:00
Здоровье

На Кубани откроют 8 центров амбулаторной онкопомощи в 2020 году

На их оснащение из краевого бюджета выделят 350 миллионов рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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В Краснодарском крае появятся 8 центров амбулаторной онкологической помощи. Откроют их благодаря на базе государственных медучреждений благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

- В 2020 году центры появятся в поликлиниках №7, 15 и 25 кубанской столицы, горбольнице Армавира, поликлинике №5 Новороссийска, поликлинике №2 Сочи и в Кущевской ЦРБ, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - С января 2020-го центр принимает пациентов в горбольнице Кропоткина.

На их оснащение из краевого бюджета выделят 350 миллионов рублей. Планируется закупить 10 цифровых маммографов, 13 цифровых рентгенаппаратов, два компьютерных томографа, три видеоэндоскопических стойки и четыре бронхоскопа.

Напомним, в 2019 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Краснодарском крае заработали 11 центров амбулаторной онкологической помощи. Консультации получили 36 500 жителей региона.

Ранее сообщалось, что жители Кубани могут сдать кровь для детей, больных раком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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