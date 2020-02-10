Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Кубани в 4 раза ниже эпидпорога
Несмотря на приближающуюся календарную весну, погода в регионе морозная. Правда, по наблюдениям медиков, жители Кубани стали меньше простужаться, потому ситуация по заболеваемости у врачей не вызывает опасений.
– При эпидемическом пороговом уровне заболеваемости населения 37,6 на сегодняшний день показатель в крае находится на уровне 10,1 на 10 тысяч населения, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном Роспотребнадзоре. - Это в 4 раза ниже эпидпорога.
Специалисты ведомства считают, что этому способствовала хорошо организованная прививочная кампания. Вакцинировались больше половины жителей Краснодарского края - более 2,8 миллиона человек.
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В отличие от простуды, при заболевании гриппом ухудшение самочувствия происходит внезапно, а температура достигает 39−40 °C и держится до четырех дней. После попадания вируса в кровь у человека наступает озноб, мышечная слабость, головная боль. Насморк и заложенность носа, в отличие от простуды, может появиться не сразу или вообще отсутствовать.
Напомним, ранее сообщалось, что минздрав Кубани опроверг информацию о вспышках заболевания коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU